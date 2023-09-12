Румянцева (Румянцева) Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Румянцева) Ангелина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Румянцев Александр Феофанович

Мать: Румянцева Лидия Федоровна

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