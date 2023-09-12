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Румянцева (Румянцева) Ангелина Александровна
Румянцева (Румянцева) Ангелина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Румянцев Александр Феофанович
1914 г.р.
Мать
Румянцева Лидия Федоровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Румянцев Александр Феофанович
Мать:
Румянцева Лидия Федоровна
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