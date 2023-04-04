Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1868
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1891
Дочь: Столица Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Дервиз Анна
Рождение ребёнка
12.07.1893
Мать ребёнка: Дервиз Анна
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Дервиз Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дервиз Анна
Смерть
1918