Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1868

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Столица Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Дервиз Анна

Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Корф Всеволод Юрьевич

Мать ребёнка: Дервиз Анна

Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Дервиз Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз Анна

Смерть
1918