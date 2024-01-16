Данилин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1920

Дата смерти

04.07.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Данилин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Мария Максимовна

Смерть
04.07.1959
Рождение ребёнка
29.06.1970

Дочь: Бутузова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Данилина Мария Максимовна

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