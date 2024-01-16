Данилин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1920
Дата смерти04.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1958
Сын: Данилин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Данилина Мария Максимовна
Смерть
04.07.1959
Рождение ребёнка
29.06.1970
Дочь: Бутузова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Данилина Мария Максимовна