Богданов Пантелеймон Федосеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Пантелеймон Федосеевич

Богданов Пантелеймон Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Богданов Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Богданов Константин Пантелеймонов

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сурнина (Богданова) Мелания Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Арзамасцева (Богданова) Матрона Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Богданов Павел Пантелеймонович

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Рождение ребёнка
20.08.1892

Сын: Богданов Христофор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК. Ф.144 Оп. 5 Д. 511 Л.18
Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Богданов Николай Пантелеймонович

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 5 д.511 л. 138
Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: Богданова Евдокия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф. 144 оп.5 д. 511 л. 240
Смерть
Неизвестно

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