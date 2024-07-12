Богданов Пантелеймон Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Богданов Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Богданов Константин Пантелеймонов
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сурнина (Богданова) Мелания Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Богданов Павел Пантелеймонович
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
Рождение ребёнка
20.08.1892
Сын: Богданов Христофор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
ГААК. Ф.144 Оп. 5 Д. 511 Л.18
Рождение ребёнка
07.05.1895
Сын: Богданов Николай Пантелеймонович
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
ГААК ф. 144 оп. 5 д.511 л. 138
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: Богданова Евдокия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна
ГААК Ф. 144 оп.5 д. 511 л. 240
Смерть
Неизвестно