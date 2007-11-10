Байрамов Гуммы
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1935
Дата смерти10.11.2007
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гайыпова Огулбабек
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Маликова Елена Гуммыевна
Мать ребёнка: Мантрова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1964
Сын: Байрамов Андрей Гуммыевич
Мать ребёнка: Мантрова Лариса Николаевна
Смерть
10.11.2007