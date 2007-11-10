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Байрамов Гуммы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1935

Дата смерти

10.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1915 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гайыпова Огулбабек

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантрова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Маликова Елена Гуммыевна

Мать ребёнка: Мантрова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1964

Сын: Байрамов Андрей Гуммыевич

Мать ребёнка: Мантрова Лариса Николаевна

Смерть
10.11.2007

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