Чирков Степан Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Чирков Александр (Климантов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Смердягина Ксения Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Чирков Иев Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Чирков Константин Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Катаева Мария Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Чирков Петр Степанов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1741