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Чирков Степан Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Чирков Александр (Климантов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Смердягина Ксения Степанова

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Чирков Емельян Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Чирков Иев Степанов

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Чирков Константин Степанов

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Катаева Мария Степанова

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Чирков Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1741
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область