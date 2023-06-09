Демина (Носкова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения29.04.1888
Дата смертиПосле 22.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888
Крещение
01.05.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1909
Рождение ребёнка
26.05.1910
Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.10.1911
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.11.1912