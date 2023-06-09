Демина (Носкова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Носкова) Александра Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.04.1888

Дата смерти

После 22.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.05.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1909

Муж: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Демин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.11.1912