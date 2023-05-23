Наконечный Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Наконечный Григорий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1839

Жена: Наконечная Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Наконечный Василий Никитич

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Наконечный Яков Никитич

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1851

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Наконечный Григорий Никитич

Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Наконечный Федор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1898