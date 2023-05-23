Наконечный Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Наконечный Григорий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Наконечный Василий Никитич
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1851
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Наконечный Григорий Никитич
Мать ребёнка: Наконечная Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1898