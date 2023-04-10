Трубицын Ефим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Трубицын Иван Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трубицын Петр Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно