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Трубицын Ефим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Трубицын Иван Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Трубицын Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Трубицын Петр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно