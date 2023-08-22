Курбанов Владимир Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Владимир Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1972

Сын: Курбанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Курбанова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1976

Сын: Курбанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Курбанова Надежда Николаевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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