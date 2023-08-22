Курбанов Владимир Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1972
Сын: Курбанов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Курбанова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1976
Сын: Курбанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Курбанова Надежда Николаевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область