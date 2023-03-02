Чернышов Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1886 и 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887
Отец: Чернышов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1907
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
19.08.1910
Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
29.07.1917
Сын: Чернышов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна
Смерть
Неизвестно