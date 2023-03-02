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Чернышов Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1886 и 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887

Отец: Чернышов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1907

Жена: Чернышова Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Чернышов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
29.07.1917

Сын: Чернышов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Пелагея Герасимовна

Смерть
Неизвестно