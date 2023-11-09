Сусло Агафья Несторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Евсеева
Отец ребёнка: Сусло Евсей Игнатов
Рождение ребёнка
01.01.1838
Дочь: Анисия Евсеева
Отец ребёнка: Сусло Евсей Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусло Евсей Игнатов
Смерть
Неизвестно