Сусло Агафья Несторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусло Агафья Несторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Евсеева

Отец ребёнка: Сусло Евсей Игнатов

Рождение ребёнка
01.01.1838

Дочь: Анисия Евсеева

Отец ребёнка: Сусло Евсей Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусло Евсей Игнатов

Смерть
Неизвестно
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