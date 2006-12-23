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Рунков Данила Александрович
Рунков Данила Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Рунков Александр Викторович
1977 г.р.
Мать
Романова Екатерина Николаевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2006
Отец:
Рунков Александр Викторович
Мать:
Романова Екатерина Николаевна
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