Гурбан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурбан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мухаметсадыйк (Мухаметсагит?) Абдулсаттаров

Отец ребёнка: Абдулсаттар Абдулвагапов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметрашит Абдулсаттаров

Отец ребёнка: Абдулсаттар Абдулвагапов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бадризямал Абдулсаттарова

Отец ребёнка: Абдулсаттар Абдулвагапов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулсаттар Абдулвагапов

Смерть
Неизвестно
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