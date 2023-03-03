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(Шевцова) Надежда Семеновна
(Шевцова) Надежда Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шевцова (Попова) Анастасия Федоровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Шевцова Анастасия Федоровна
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