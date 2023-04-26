Морозова (Ушакова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ушакова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912

Отец: Ушаков Акакий

Мать: Ушакова Ульяна

Рождение ребёнка
18.03.1932

Дочь: Морозова Лидия

Отец ребёнка: Морозов Семён

деревня Чуваши Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Слесарева Анна

Отец ребёнка: Морозов Семён

Рождение ребёнка
08.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Семён

Смерть
Неизвестно