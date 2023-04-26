Морозова (Ушакова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912
Отец: Ушаков Акакий
Мать: Ушакова Ульяна
Рождение ребёнка
18.03.1932
Дочь: Морозова Лидия
Отец ребёнка: Морозов Семён
деревня Чуваши Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Слесарева Анна
Отец ребёнка: Морозов Семён
Рождение ребёнка
08.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Семён
Смерть
Неизвестно