Увар (Иван) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Увар (Иван)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Кривенко Мария

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, 94690, Украина
Луганская обл.; Исторически - Ворошиловская обл., Ровенецкий район;
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно