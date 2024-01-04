- Афанасий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Афанасий Давидович

- Афанасий Давидович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1838 ст.

Дата смерти

28.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-79 стр.774-775 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст-11 лет)
Бракосочетание
До 12.04.1858 ст.

Жена: - Надежда Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.01.1904 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, после 1-го брака в 66 лет (от удушья)
Похороны
30.01.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.263-264 (Умершие №-4м)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close