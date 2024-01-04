- Афанасий Давидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838 ст.
Дата смерти28.01.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 200-14-79 стр.774-775 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст-11 лет)
Бракосочетание
До 12.04.1858 ст.
Жена: - Надежда Ивановна
Смерть
28.01.1904 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 66 лет (от удушья)
Похороны
30.01.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.263-264 (Умершие №-4м)