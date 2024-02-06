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Меланья

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Пашков Василий Акимович

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Василий Акимович

Смерть
Неизвестно
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