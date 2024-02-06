Меланья
Место рожденияд. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Пашков Василий Акимович
Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно