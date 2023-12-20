Чиркова (Щепина) Мария Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Щепина) Мария Ульянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ольга Ефремова

Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чирков Тимофей Ефремович

Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чирков Василий Ефремович

Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Ефрем Феодоров

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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