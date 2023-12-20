Чиркова (Щепина) Мария Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ольга Ефремова
Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно