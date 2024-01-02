Опанасенко (Зюкина) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Зюкина) Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1917

Сын: Опанасенко Петр (Павел)

Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опанасенко Кирилл

Смерть
Неизвестно
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