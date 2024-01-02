Опанасенко (Зюкина) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1917
Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Опанасенко Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Опанасенко Кирилл
Смерть
Неизвестно