Ямбарцева (Лопаточкина) Екатерина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямбарцева (Лопаточкина) Екатерина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямбарцев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Ямбарцев Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямбарцев Максим Владимировтч

Отец ребёнка: Ямбарцев Владимир Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямбарцев Владимир Геннадьевич