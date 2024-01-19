Прокопец (Евфименко) Наталия Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Евфименко) Наталия Онуфриева

Место рождения

Шишаки, Полтавська область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишаки, Полтавська область
Бракосочетание
22.04.1901 ст.

Муж: Прокопец Даниил Андрианов

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.182 стр. 160 в АИС по жениху: Федор Петров Прокопец Василий Адрианов Прокопец по невесте: Григорий Трофимов Евфименко Иаков Моисеев Евфименко
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.

Дочь: Евдокия Даниилова

Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.

Сын: Прокопец Иван Даниилов

Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Ульяна Даниилова

Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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