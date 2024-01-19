Прокопец (Евфименко) Наталия Онуфриева
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1901 ст.
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.182 стр. 160 в АИС по жениху: Федор Петров Прокопец Василий Адрианов Прокопец по невесте: Григорий Трофимов Евфименко Иаков Моисеев Евфименко
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.
Дочь: Евдокия Даниилова
Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Ульяна Даниилова
Отец ребёнка: Прокопец Даниил Андрианов
Смерть
Неизвестно