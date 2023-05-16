Хартан Долгар Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хартан Долгар Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Кыргыс Айзат Агымовна

Отец ребёнка: Хартан Агым Романович

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Хартан Чочагай Агымовна

Отец ребёнка: Хартан Агым Романович

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Хартан Дарина Агымовна

Отец ребёнка: Хартан Агым Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хартан Агым Романович