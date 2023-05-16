Хартан Долгар Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Кыргыс Айзат Агымовна
Отец ребёнка: Хартан Агым Романович
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Хартан Чочагай Агымовна
Отец ребёнка: Хартан Агым Романович
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Хартан Дарина Агымовна
Отец ребёнка: Хартан Агым Романович
Бракосочетание
Неизвестно