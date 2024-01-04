Дмитрий Константинович
Место рождения
Дата рождения14.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1880 ст.
Отец: Константин Иванович
Мать: Параскева Анисимовна
Афанасьевская церковь 14.09.1880 Чермы Дмитрий Константинович Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы жена Евдокия Г... Показать все
Смерть
Неизвестно