Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Константинович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1880 ст.

Отец: Константин Иванович

Мать: Параскева Анисимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.09.1880 Чермы Дмитрий Константинович Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы жена Евдокия Г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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