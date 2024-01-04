Немцов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Немцов Иван Петрович
Мать ребёнка: Фекла Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Прохоровна
Смерть
Неизвестно