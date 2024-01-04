Немцов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемцов Петр Иванович

Немцов Петр Иванович

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Немцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Прохоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close