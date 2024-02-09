Закиров Хакимжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Хакимжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Закирова (Сунгатуллина) Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1989

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