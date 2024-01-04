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Вьялкина Анастасия Федоровна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.05.1877

Дата смерти

09.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Вьялкин Валериан Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Федор Константинович

Смерть
09.05.1954
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