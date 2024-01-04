Вьялкина Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1877
Дата смерти09.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Вьялкин Валериан Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1954