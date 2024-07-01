Троицкая (Сапожникова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1867
Дочь: Перимова (Троицкая) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1872
Сын: Троицкий Александр Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1872 г. есть запись: 17 октября родился (23 октября крещен) Александр. Родители: Мамадышского Полицейского Управления непременный заседатель колл... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1876
Дочь: (Троицкая) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1876 г. есть запись: 13 января родилась (18 января крещена) Татьяна. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анн... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1878
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1878 г. есть запись: 25 марта родился (31 марта крещен) Леонид. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна Дми... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1879
Сын: Троицкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1879 г. есть запись: 5 февраля родился (7 февраля крещен) Димитрий. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: (Троицкая) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1882 г. есть запись: 5 января родилась (6 января крещена) Анна. Родители: отставной коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1884
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1884 г. есть запись: 30 сентября родился (3 октября крещен) Михаил. Родители: отставной коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Троицкий Евгений Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1887 г. есть запись: 20 января родился (25 января крещен) Евгений. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна ... Показать все
Смерть
Неизвестно