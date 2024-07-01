Троицкая (Сапожникова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Сапожникова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Иоанн Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1867

Дочь: Перимова (Троицкая) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1872

Сын: Троицкий Александр Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1872 г. есть запись: 17 октября родился (23 октября крещен) Александр. Родители: Мамадышского Полицейского Управления непременный заседатель колл... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1876

Дочь: (Троицкая) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1876 г. есть запись: 13 января родилась (18 января крещена) Татьяна. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анн... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1878

Сын: Троицкий Леонид Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1878 г. есть запись: 25 марта родился (31 марта крещен) Леонид. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна Дми... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1879

Сын: Троицкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1879 г. есть запись: 5 февраля родился (7 февраля крещен) Димитрий. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: (Троицкая) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1882 г. есть запись: 5 января родилась (6 января крещена) Анна. Родители: отставной коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1884

Сын: Троицкий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1884 г. есть запись: 30 сентября родился (3 октября крещен) Михаил. Родители: отставной коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Троицкий Евгений Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Григорьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкого собора города Мамадыш за 1887 г. есть запись: 20 января родился (25 января крещен) Евгений. Родители: коллежский асессор Иван Григорьев Троицкий и законная жена его Анна ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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