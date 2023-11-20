Плиска (Стельмак) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плиска (Стельмак) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1887

Дата смерти

11.03.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1923 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1887

Отец: Стельмак Казимир

Мать: Стельмак Екатерина

Рождение ребёнка
06.01.1923

Сын: Плиска Иосиф

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

Рождение ребёнка
11.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

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Рождение ребёнка
06.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

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Рождение ребёнка
21.11.1929

Сын: Плиска Генрих

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

Рождение ребёнка
18.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плиска Антон Бенедиктович

Смерть
11.03.1957
21.00. Дравниеки.
Похороны
14.03.1957
Кладбище Шемберг.
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