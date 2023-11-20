Плиска (Стельмак) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1887
Дата смерти11.03.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1887
Отец: Стельмак Казимир
Мать: Стельмак Екатерина
Рождение ребёнка
06.01.1923
Сын: Плиска Иосиф
Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович
Рождение ребёнка
11.04.1925
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Рождение ребёнка
06.11.1927
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Рождение ребёнка
21.11.1929
Сын: Плиска Генрих
Отец ребёнка: Плиска Антон Бенедиктович
Рождение ребёнка
18.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1957
21.00. Дравниеки.
Похороны
14.03.1957
Кладбище Шемберг.