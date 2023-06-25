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Мерц Паулина Реджина Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1891

Дата смерти

26.12.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОВ
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Место
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Рождение
18.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Муж: Вальтер Павел Генрихович

Рождение ребёнка
07.03.1925

Сын: Вальтер Гергарт Павлович

Отец ребёнка: Вальтер Павел Генрихович

Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Вальтер Эдит Павловна

Отец ребёнка: Вальтер Павел Генрихович

Смерть
26.12.1926