Мерц Паулина Реджина Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1891
Дата смерти26.12.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
07.03.1925
Отец ребёнка: Вальтер Павел Генрихович
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Вальтер Эдит Павловна
Отец ребёнка: Вальтер Павел Генрихович
Смерть
26.12.1926