Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла

Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филин Филипп

Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Филин Иван

Отец ребёнка: Филин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Филипп

Смерть
Неизвестно