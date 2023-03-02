Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филин Филипп
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Филин Иван
Отец ребёнка: Филин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Филипп
Смерть
Неизвестно