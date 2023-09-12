Крылов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Крылов Александр Иванович
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1921
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924