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Крылов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Крылов Александр Иванович

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна

Койдорово, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Крылов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна

Койдорово, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Крылов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна

Койдорово, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Крылов Василий Иванович

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна

Койдорово, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крылов Павел Иванович

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Анастасия Андреевна

Смерть
1924
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