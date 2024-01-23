Фидоренко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидоренко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1980

Дочь: Конюшкина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидоренко Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидоренко Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Вениаминовна

Смерть
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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