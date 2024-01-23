Фидоренко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1980
Дочь: Конюшкина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидоренко Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидоренко Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Татьяна Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Вениаминовна
Смерть
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край