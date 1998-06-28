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Петров Владислав
Петров Владислав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кулакова (Петрова) Татьяна Ивановна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1998
Отец: не указан
Мать:
Кулакова Татьяна Ивановна
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