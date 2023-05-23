Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1877 ст.

Сын: Варламов Павел Иванович

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно