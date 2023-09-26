Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Klėmanas Mikas
Klėmanas Mikas
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Klėmanas Augustas
1885 г.р.
Мать
(Klėmanienė) Paulina
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Klėmanas Augustas
Мать:
Paulina
Смерть
1942
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия