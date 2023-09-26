Klėmanas Mikas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klėmanas Mikas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Klėmanas Augustas

Мать: Paulina

Смерть
1942
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