Мамутова Фатима Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961
Отец: Мамутов Марат
Мать: Усманова Лола Садриевна
Рождение ребёнка
16.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насибулин Ильдус Искрович
Рождение ребёнка
08.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насибулин Ильдус Искрович