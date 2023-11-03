Мамутова Фатима Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамутова Фатима Маратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961

Отец: Мамутов Марат

Мать: Усманова Лола Садриевна

Рождение ребёнка
16.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насибулин Ильдус Искрович

Рождение ребёнка
08.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насибулин Ильдус Искрович

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