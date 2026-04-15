Кузнецова (Иванова) Мария Георгиевна
женский, родилась 22.04.1933, п. Урман Самаровского района Тюменской области. рОССИЯ
умерла Неизвестно
ОтецИванов Георгий Алексеевич16.11.1882 г.р.
МатьИванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933
п. Урман Самаровского района Тюменской области. рОССИЯ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Валера
Смерть
Неизвестно