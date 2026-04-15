Кузнецова (Иванова) Мария Георгиевна 22.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецова (Иванова) Мария Георгиевна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 22.04.1933, п. Урман Самаровского района Тюменской области. рОССИЯ

умерла Неизвестно

Отец
Иванов Георгий Алексеевич16.11.1882 г.р.
Мать
Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933

Отец: Иванов Георгий Алексеевич

Мать: Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)

п. Урман Самаровского района Тюменской области. рОССИЯ

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Валера

Смерть
Неизвестно

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