Булгакова (Сальникова) Светлана 29.05.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булгакова (Сальникова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1967

Дата смерти

15.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1967

Отец: Сальников Николай

Мать: Сальникова (Чернуха) Евдокия

Бракосочетание
23.08.1986

Муж: Булгаков Валерий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.03.1987

Сын: Булгаков Евгений

Отец ребёнка: Булгаков Валерий

Рождение ребёнка
28.04.1992

Сын: Булгаков Николай

Отец ребёнка: Булгаков Валерий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
15.08.2018
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рак

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