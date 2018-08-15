Булгакова (Сальникова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1967
Дата смерти15.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1967
Отец: Сальников Николай
Бракосочетание
23.08.1986
Муж: Булгаков Валерий
Рождение ребёнка
02.03.1987
Сын: Булгаков Евгений
Отец ребёнка: Булгаков Валерий
Рождение ребёнка
28.04.1992
Сын: Булгаков Николай
Отец ребёнка: Булгаков Валерий
Смерть
15.08.2018
Рак