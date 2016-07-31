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Шакиров Мирзагит Шакирович

Место рождения

Подгорный Дрюш, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.29

Дата смерти

По 31.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.29

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорный Дрюш, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1962

Дочь: Чураева (Шакирова) Резеда Мирзагитовна

Мать ребёнка: Шакирова Ракия Гарифовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
По 31.07.2016

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