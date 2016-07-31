Шакиров Мирзагит Шакирович
Место рождения
Дата рождения25.10.29
Дата смертиПо 31.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.29
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1962
Дочь: Чураева (Шакирова) Резеда Мирзагитовна
Мать ребёнка: Шакирова Ракия Гарифовна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
По 31.07.2016