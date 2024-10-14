Долгушев Петр Романович
мужской, родился 13.07.1910
умер 06.11.1941
ОтецДолгушев Роман Никифорович15.11.1872 г.р.
МатьДолгушева (Гущина) Пелагея Степановна10.10.1874 г.р.
Супруги
Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна08.12.1913 г.р.
Дети
Долгушев Александр Петрович28.08.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910
Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1935
Сын: Долгушев Александр Петрович
Мать ребёнка: Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
25.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна
Смерть
06.11.1941