Долгушев Петр Романович 13.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев Петр Романович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 13.07.1910

умер 06.11.1941

Отец
Долгушев Роман Никифорович15.11.1872 г.р.
Мать
Долгушева (Гущина) Пелагея Степановна10.10.1874 г.р.
Супруги
Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна08.12.1913 г.р.
Дети
Долгушев Александр Петрович28.08.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910

Отец: Долгушев Роман Никифорович

Мать: Долгушева (Гущина) Пелагея Степановна

Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Работа или профессия
Неизвестно

учитель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
28.08.1935

Сын: Долгушев Александр Петрович

Мать ребёнка: Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
25.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева (Саблина) Варвара Ефимовна

Смерть
06.11.1941

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