Чернов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1946
Отец: Чернов Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1968
Дочь: Зарипова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1971
Дочь: Геркушенко Эллеонора Владимировна
Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.1982
Сын: Чернов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно