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Чернов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1946

Отец: Чернов Илья Иванович

Мать: Чернова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
04.11.1968

Дочь: Зарипова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
14.04.1971

Дочь: Геркушенко Эллеонора Владимировна

Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.1982

Сын: Чернов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Чернова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Валентина Сергеевна