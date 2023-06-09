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Домрачев Семен Спиридонов

Место рождения

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Домрачев Спиридон Афанасьев

Мать: Домрачева Екатерина (Дария) Андреева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Домрачев Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Домрачева Харитина Гуриева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Домрачев Викентий Семенов

Мать ребёнка: Домрачева Харитина Гуриева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Харитина Гуриева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1847