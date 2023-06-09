Домрачев Семен Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Домрачева Харитина Гуриева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Домрачев Викентий Семенов
Мать ребёнка: Домрачева Харитина Гуриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1847