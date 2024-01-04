Ваньков Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваньков Андрей Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1934

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2000
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