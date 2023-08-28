Стрелкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1959
Дочь: Кострова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1965
Сын: Стрелков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1976
Дочь: Распопова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович
Летский рейд, Слободской муниципальный район, Кировская область