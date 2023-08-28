Стрелкова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелкова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939

Отец: не указан

Мать: Кормщикова Парасковья Егоровна

Рождение ребёнка
21.02.1959

Дочь: Кострова Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1965

Сын: Стрелков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
11.11.1976

Дочь: Распопова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Стрелков Леонид Александрович

Летский рейд, Слободской муниципальный район, Кировская область
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