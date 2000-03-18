Тараторкина (Попова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараторкина (Попова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

20.11.1918

Дата смерти

18.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Тараторкин Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Тараторкин Аркадий Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюнчугина Надежда Аркадьевна

Отец ребёнка: Тараторкин Аркадий Петрович

Смерть
18.03.2000
Омск, город Омск, Омская область
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