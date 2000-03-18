Тараторкина (Попова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1918
Дата смерти18.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Тараторкин Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Тараторкин Аркадий Петрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюнчугина Надежда Аркадьевна
Отец ребёнка: Тараторкин Аркадий Петрович
Смерть
18.03.2000
Омск, город Омск, Омская область