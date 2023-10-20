Карпов Данил Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти09.05.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Карпов Николай
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1876
Сын: Карпов Михаил
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Воронежский госархив, ф.И281, оп.2, д.14, стр.157. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Калашникова Елизавета
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
06.09.1884
Сын: Карпов Михаил
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Родители - Борисоглебский мещанин Данил Мартынович Карпов и жена его Ксения Александровна. Оба православные. Воронежский госархив, ф.И281, оп.2, д.24, стр.258.
Работа или профессия
29.01.1885
купец Кирилл Васильев.Карпов | Казанская церковь
Упоминание
28.10.1885
Восприемник - купеческий сын Пётр Васильев. Карпов | Казанская церковь
Упоминание
30.06.1892
Крёстная - купеческая дочь девица Стефанида Петрова Карпова | С.-Преобр. церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Андрей
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпов ?
Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1895
Причина смерти: от гемороя | Казанская церковь