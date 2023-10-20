Карпов Данил Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Данил Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

09.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Карпов Николай

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1876

Сын: Карпов Михаил

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Воронежский госархив, ф.И281, оп.2, д.14, стр.157. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Калашникова Елизавета

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
06.09.1884

Сын: Карпов Михаил

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Родители - Борисоглебский мещанин Данил Мартынович Карпов и жена его Ксения Александровна. Оба православные. Воронежский госархив, ф.И281, оп.2, д.24, стр.258.
Работа или профессия
29.01.1885
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
купец Кирилл Васильев.Карпов | Казанская церковь
Упоминание
28.10.1885
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Восприемник - купеческий сын Пётр Васильев. Карпов | Казанская церковь
Упоминание
30.06.1892
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Крёстная - купеческая дочь девица Стефанида Петрова Карпова | С.-Преобр. церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Андрей

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпов ?

Мать ребёнка: Карпова Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Ксения Александровна

Смерть
09.05.1895
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Причина смерти: от гемороя | Казанская церковь
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