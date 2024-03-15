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Чупракова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Каишов Михаил Иванович

Мать: Каишова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
02.03.1985

Дочь: Баринова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович

Рождение ребёнка
31.03.1992

Сын: Чупраков Павел Александрович

Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупраков Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупраков Владислав Александрович

Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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