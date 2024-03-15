Чупракова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
Рождение ребёнка
02.03.1985
Дочь: Баринова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович
Рождение ребёнка
31.03.1992
Сын: Чупраков Павел Александрович
Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупраков Владислав Александрович
Отец ребёнка: Чупраков Александр Степанович