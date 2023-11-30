Колчурина Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчурина Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Колчурин Сергей

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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